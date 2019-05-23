Китай посылает сигналы США через СМИ

На фоне ухудшения торговых отношений между США и Китаем, китайские СМИ начали активно критиковать Соединенный Штаты, хотя в официальных заявлениях говорится о «торговых разногласиях», а не «о торговой войне», отмечается The Guardian.

Статья в газете People's Daily обвинила США в хулиганстве, также СМИ назвали власти США «бредящими» и сравнили их с обезьянами, кричащими на берегу реки.

Клип из новостной сводки CCTV на прошлой неделе, обещающий, что Китай будет «бороться до конца», был одним из самых просматриваемых на сайте микроблогов Weibo. А в прошлые выходные на канале CCTV была показана серия документальных фильмов о войне в Корее, где противостояли друг другу китайские и американские войска.

Отмечается также, что пользователи на WeChat (китайская мобильная коммуникационная система – прим. ред.) на этой неделе тысячи раз прослушали песню, написанную бывшим китайским чиновником о торговой войне. Композиция написана на мелодию песни из антияпонского фильма военного времени.

Аналитики отмечают, что таким образом власти КНР хотят послать сигнал о том, что их позиции тверды, и что они контролируют свою экономику.

Раннее Bloomberg сообщил о всплеске антиамериканских настроений в Китае.