Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады

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Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в авантюризме и нарушении конституции страны из-за его решения распустить Верховную раду. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, указ Зеленского о роспуске Рады является неконституционным и противозаконным.

»Зеленский делает, как [экс-президент Виктор] Янукович, который в 2010 году после выборов через продажных судей КС [Конституционного суда] изменил конституцию», — отметил Ляшко.

В связи с этим он объявил начало сбора подписей, чтобы КС признал незаконным указ украинского лидера о роспуске парламента.

Он также обвинил Зеленского в намерении «захватить власть в стране».

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о роспуске Рады.

В указе отмечается, что причиной такого решения стало отсутствие в Раде правящей коалиции в течение более чем 30 дней.