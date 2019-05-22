Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в авантюризме и нарушении конституции страны из-за его решения распустить Верховную раду. Об этом он написал в фейсбуке.
По его словам, указ Зеленского о роспуске Рады является неконституционным и противозаконным.
»Зеленский делает, как [экс-президент Виктор] Янукович, который в 2010 году после выборов через продажных судей КС [Конституционного суда] изменил конституцию», — отметил Ляшко.
В связи с этим он объявил начало сбора подписей, чтобы КС признал незаконным указ украинского лидера о роспуске парламента.
Он также обвинил Зеленского в намерении «захватить власть в стране».
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о роспуске Рады.
В указе отмечается, что причиной такого решения стало отсутствие в Раде правящей коалиции в течение более чем 30 дней.