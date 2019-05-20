Савченко назвала условие поддержки Зеленского

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Депутат украинской Рады Надежда Савченко заявила, что ее партия будет «идти в фарватере» с президентом Украины Владимиром Зеленским, если тот будет придерживаться политики, которую позиционирует. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» не планирует становиться в оппозицию к Зеленскому, если он «не допустит оплошности».

«В следующем парламенте, если президент не допустит оплошности, если линия будет четкая, как он заявляет, то мы не будем становиться в оппозицию», — сказала Савченко.

Она добавила, что ее партия намерена «идти в фарватере» с действующей властью для того, чтобы «реализовать все те перемены, которые ждет народ».

Ранее сообщалось, что Зеленский вступил в должность президента Украины.

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