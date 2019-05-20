Красную ковровую дорожку разостлали перед Зеленским

Красную дорожку для будущего президента положили у входа в Раду, передает «112 Украина».

Как отмечается, вскоре по ней пройдется избранный украинский лидер Владимир Зеленский.

В настоящее время в зале парламента огромные очереди, в которых стоят, как депутаты, так и дипломаты. Все ждут Зеленского.

Согласно программе инаугурации, Зеленский придет в Раду около 10.00 (совпадает с мск). Там до 11.00 пройдет торжественно заседание, где он принесет присягу на верность украинцам.

Ранее сообщалось, что глава СБУ подал в отставку за час до инаугурации Зеленского.