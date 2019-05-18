Европа призвала Украину покончить с «советским наследием»

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Глава представительства Евросоюза (ЕС) на Украине Хью Мингарелли заявил, что украинским властям следует избавиться от «советского наследия» в области гражданской безопасности, сообщает УНН.

Мингарелли пояснил, что реформы в области гражданской безопасности соответствуют ожиданиям жителей Украины.

«Мы все знаем и понимаем необходимость отойти от этого устаревшего советского наследия мощного государственного аппарата», — сказал Мингарелли.

Дипломат добавил, что вместо госаппарата на Украине следует создать «эффективные» правоохранительные органы, которые исполняют волю жителей страны.

Ранее сообщалось, что избранный президент Украины Владимир Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА (организация запрещена в России).

«УПА» — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России.