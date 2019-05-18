Европа призвала Украину покончить с «советским наследием»
Глава представительства Евросоюза (ЕС) на Украине Хью Мингарелли заявил, что украинским властям следует избавиться от «советского наследия» в области гражданской безопасности, сообщает УНН.
Мингарелли пояснил, что реформы в области гражданской безопасности соответствуют ожиданиям жителей Украины.
«Мы все знаем и понимаем необходимость отойти от этого устаревшего советского наследия мощного государственного аппарата», — сказал Мингарелли.
Дипломат добавил, что вместо госаппарата на Украине следует создать «эффективные» правоохранительные органы, которые исполняют волю жителей страны.
Ранее сообщалось, что избранный президент Украины Владимир Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА (организация запрещена в России).
«УПА» — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России.