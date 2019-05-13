Трамп заявил о контроле над торговыми отношениями США и КНР

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что американская сторона контролирует торговые отношения с Китаем. Об этом он написал в твиттере.

Трамп отметил, что США находятся «именно там, где хотят быть с Китаем», то есть ситуация развивается в интересах Вашингтона.

Он напомнил, что китайская сторона уже расторгала соглашение и пыталась пересматривать условия.

«Мы будем брать с Китая десятки миллиардов долларов в пошлинах», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп поручил ввести пошлины на китайские товары на $300 млрд.

До этого также американский президент Дональд Трамп заявил о намерении увеличить пошлины на ряд китайских товаров. После этого китайские баржи рухнули на 5%. Акции резко упали после повторной эскалации торговой напряженности США и Китая.