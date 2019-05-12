«Несколько пятниц на неделе»: Пушков о словах Помпео

<img src="//img.gazeta.ru/files3/587/12185587/RIAN_5732337.HR-pic905-895x505-41439.jpg">

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о России.

«У Помпео несколько пятниц на неделе: то он заявляет, что у США и России «совершенно разные интересы». То выражает надежду, что удастся найти общие интересы»,— написал Пушков.

По его словам, Госдеп отказал в визах российским дипломатам, несмотря на слова Помпео.

Он также добавил, что власти США необходимо оценивать по «действиям, а не словам».

Ранее сообщалось, что Помпео назвал темы переговоров с представителями России.