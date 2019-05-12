«Несколько пятниц на неделе»: Пушков о словах Помпео
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о России.
«У Помпео несколько пятниц на неделе: то он заявляет, что у США и России «совершенно разные интересы». То выражает надежду, что удастся найти общие интересы»,— написал Пушков.
По его словам, Госдеп отказал в визах российским дипломатам, несмотря на слова Помпео.
Он также добавил, что власти США необходимо оценивать по «действиям, а не словам».
Ранее сообщалось, что Помпео назвал темы переговоров с представителями России.