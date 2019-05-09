«Торжество справедливости»: Госдеп о приговоре россиянам в Черногории

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Американский Госдеп назвал «торжеством справедливости» приговор двум гражданам России в Черногории по обвинению в организации путча, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Морган Ортагус.

При этом подчеркивается, что Москва неоднократно заявляла о голословности подобных обвинений.

«Сегодняшнее решение суда в Черногории, который признал двух офицеров российского ГРУ виновными в попытке терроризма, - явная победа для принципа верховенства права, которая продемонстрировала неприкрытую попытку России к подрыву суверенитета независимой европейской страны», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что россияне Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, которые якобы участвовали в путче в Черногории, приговорены к тюремному заключению.

Процесс по делу о попытке государственного переворота в Черногории начался в 2017 году. «Газета.Ru» подробно рассказывала о ходе этого дела.