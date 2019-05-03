Появилось видео очередей за паспортами России в ДНР
СМИ опубликовали видеозапись длинной очереди из желающих получить российский паспорт жителей сампровозглашенной ДНР, собравшихся перед зданием миграционной службы, передает РИА «Новости».
Отмечается, что очередь выстроилась еще до начала приема документов. К девяти часам утра у здания МВД уже стояли более 80 человек.
«Пришел в начале шестого утра, уже был девятым. Для чего мы встали-то в 2014-м? Чтобы стать частью нашей большой родины. <...> Россия — наш большой дом», — рассказал один из жителей Донецка.
Ранее сообщалось, что в Киеве пообещали вычислить украинцев, получивших российские паспорта.