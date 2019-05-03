Ажиотаж: за российскими паспортами выстроилась очередь в ДНР
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР)выстроилась очередь за российскими паспортами. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что прием документов на получение российского гражданства начался в 09:00 по местному времени.
К зданию миграционной службы МВД ДНР пришли около 100 человек.
При этом некоторые жители республики заняли место в очереди еще 5:30 утра.
Ранее сообщалось, что в Киеве пообещали вычислить украинцев, получивших российские паспорта.