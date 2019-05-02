Когда Зеленский назовет министров, рассказал соратник

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский назовет кандидатов на посты министров после инаугурации. Об этом сообщил его соратник Юрий Костюк, передает РИА «Новости».

«Мы не можем назвать главу СБУ или, например, генпрокурора, потому что одно дело — назвать этого человека, а другое — назначить. Мы сейчас не имеем ресурсов полноценно проверить людей так, как это должно быть», — сказал Костюк.

По его словам, имена будут названы после проверки кандидатов спецслужбами.

Ранее стало известно, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского будет с «фишечками».