Демократы выдвинули ультиматум генпрокурору США по «российскому делу»

Американский сенатор Мэйзи Хироно обвинила генпрокурора США Уильяма Барра во лжи конгрессу и потребовал его срочного увольнения во время его дачи показаний по «российскому делу». Трансляцию заседания ведет CNN.

По словам сенатора, Барр не может быть генеральным прокурором США, потому что он врет.

«Вы солгали конгрессу... Быть генеральным прокурором США — это священное доверие. Вы предали это доверие. США заслуживают большего. Вам следует уйти в отставку», — заявила Хироно.

По ее словам, Барр лгал, когда говорил, что не знал, поддерживает ли спецпрокурор США Роберт Мюллер его выводы.

Хироно отметил, что Барр предал доверие американской общественности.

Ранее сообщалось, что Барр назвал доклад по российскому делу «своим дитём».