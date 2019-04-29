CNN: генпрокурор США может не прийти на свой допрос из-за конфликта с конгрессом

Запланированные на этой неделе слушания по итогам «российского дела» с допросом генерального прокурора США Уильяма Барра на грани срыва из-за его разногласий с демократами в конгрессе, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Генпрокурор не согласен с предложенным демократами форматом слушаний в юридическом комитете палаты представителей, которые назначены на четверг, 2 мая. Барр считает, что лишь члены конгресса должны задавать вопросы о завершившемся в марте почти двухлетнем расследовании о вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года. Он выступает против дополнительных раундов вопросов от адвокатов.

Если генпрокурор не придет на слушания, это может грозить новым конфликтом в конгрессе США, говорится в материале. CNN отмечает увеличение противоречий и растущую борьбу между администрацией президента США Дональда Трампа и демократами. Борьба развернулась в том числе за доступ к полной и не отредактированной версии доклада специального прокурора США Роберта Мюллера по «российскому делу», говорится в материале.

Председатель комитета Джеррольд Надлер завил телеканалу, что генпрокурор «не будет диктовать формат [работы] юридического комитета».

Ранее Трамп пообещал расследовать «сговор» экс-госсекретаря Хиллари Клинтон с Украиной.