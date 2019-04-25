Из-за России Украина потребовала экстренное заседание Совбеза ООН
Украинская сторона обратилась в Совбез ООН с просьбой о проведении экстренного заседания из-за решения России упростить получение гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По его словам, экстренное заседание связано с необходимостью решения вопросов, «угрожающих» суверенитету Украины.
По предварительной информации, заседание намечено на 25 апреля.
Ранее в российском МВД рассказали, что жители Донбасса смогут обратиться за получением российского паспорта, не отказываясь при этом от украинского гражданства.