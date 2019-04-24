Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один

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Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, переговоры Путина и Зеленского без посредников являются «бесперспективными».

Он также добавил, что в настоящее время Украина не может отстаивать свою позицию самостоятельно.

Апаршин подчеркнул, что Киеву необходима помощь США и других стран.

Ранее в Кремле рассказали, планирует ли Путин встречаться с Зеленским.