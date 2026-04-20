В Госдуме напомнили о правилах установки кондиционера в многоквартирном доме

Для установки блока кондиционера на фасаде дома необходимо согласие двух третей собственников жилья. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам (фракция «ЛДПР») Каплан Панеш, отметив, что незаконно установленное оборудование могут демонтировать.

«Фасад дома — это общее имущество собственников, и просто так вешать наружный блок нельзя. Суды регулярно выносят решения о демонтаже незаконно установленных кондиционеров. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно согласовывать установку в большинстве случаев. Фасад относится к общему имуществу, а установка наружного блока считается изменением фасада. Это требует согласия не менее двух третей собственников помещений в доме. Исключение — новые дома, где застройщик утвердил схему размещения кондиционеров. В этом случае достаточно обратиться в управляющую компанию и установить блок в строго отведенном месте. Если схема отсутствует, нужно провести общее собрание собственников. На собрании представить эскизный проект с указанием места размещения блока, его габаритов и уровня шума», — сказал он.

Панеш уточнил, что нельзя размещать блок на стенах соседей или перекрывать им окна, а также отводить конденсат на козырек здания.

«Альтернативный вариант — обратиться в местную администрацию за разрешением, если это предусмотрено правилами благоустройства вашего города. Наружный блок должен устанавливаться в пределах границ стены, относящейся к вашему помещению. Запрещается размещать блоки на стенах соседей, перекрывать их окна и балконы. Отводить конденсат на фасад, козырьки и входные площадки нельзя — воду нужно направлять в систему водостока здания. Если установить кондиционер без согласования, соседи или управляющая компания могут обратиться в суд с требованием о демонтаже. Суд в большинстве случаев поддержит истцов, и вам придется снимать кондиционер за свой счет», — добавил он.

Депутат подчеркнул, что за неправильную установку кондиционера предусмотрен штраф, поэтому проще всего провести собрание собственников или обратиться в УК заранее.

«Также предусмотрен административный штраф для граждан — от двух до двух с половиной тысяч рублей. Если кондиционер шумит или капает на окна соседей, штраф может составить от 500 до 1000 рублей. Для домов — памятников архитектуры штраф достигает 200 тысяч рублей. Если вы уже установили кондиционер без разрешения, можно попытаться провести собрание собственников постфактум и получить согласие на сохранение оборудования. Если большинство проголосует «за», кондиционер останется. Если нет — придется демонтировать. Главный совет: перед покупкой кондиционера зайдите в управляющую компанию и узнайте, есть ли в вашем доме схема размещения наружных блоков. Если схемы нет, а дом не новый, лучше сразу готовить собрание собственников. Это время и силы, но они несопоставимы с судебными тяжбами и расходами на демонтаж», — посоветовал он.

