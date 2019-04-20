Жена Зеленского попала в базу «Миротворца»

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Супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, она признана «информатором незаконных вооруженных формирований».

«Информатор боевиков НВФ. После того, как информация о пособничестве распространилась 20.04.2019, страницу удалила», — говорится в комментарии.

Ранее сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский попал в базу «Миротворца».

«Миротворец» известен скандальными публикациями. На сайте публикуются данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых причисляют к «изменникам родины».