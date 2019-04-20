Пушков назвал дебаты «фальшивой лебединой песней» Порошенко
Российский сенатор Алексей Пушков оценил дебаты, состоявшиеся между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По мнению сенатора, дебаты не помогут переломить ход предвыборной кампании. Свое впечатление он охарактеризовал как «между тотальной демагогией и откровенным фарсом».
«Порошенко был напористее, но не был убедителен. Похоже на его лебединую песнь — столь же фальшивую, как все его президентство», — заявил Пушков.
Ранее депутат украинской Рады Надежда Савченко прокомментировала дебаты, состоявшиеся между кандидатами в президенты страны Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.