Порошенко и Зеленский прибыли на дебаты в «Олимпийский»

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Действующий президент Украины Петр Порошенко и его оппонент Владимир Зеленский прибыли на стадион «Олимпийский» в Киеве, где будут проходить их дебаты. Об этом сообщает RT.

Мероприятие должно начаться в 19.00. Кто получит право выступить первым, решит жеребьевка.

Ранее сообщалось, что у пришедших на дебаты Порошенко и Зеленского будут изымать овощи.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.