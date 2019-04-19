Штаб Зеленского призвал не приходить на дебаты с алкоголем, животными и детьми

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского призвала желающих посетить дебаты с Петром Порошенко не брать с собой алкогольные напитки, домашних животных и не приходить с детьми, передает РИА «Новости».

«Мы хотим напомнить правила посещения дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко… Категорически запрещено приносить на мероприятие: фотоаппарат, камеру, оружие, огнеопасные средства, наркотические средства, алкогольные напитки, воду и другие напитки, домашних животных. Просьба не приходить с детьми», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что перед началом дебатов необходимо распечатать билеты, нельзя выходить за пределы контрольно-пропускных пунктов до окончания мероприятия и нужно придерживаться установленных организаторами и администрацией правил.

Команда Зеленского предупредила, что за нарушение установленного порядка человека попросят покинуть мероприятие.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут смотреть дебаты кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.