Иванка Трамп отреагировала на скорую публикацию доклада по «российскому делу»

Иванка Трамп, советник Белого дома и дочь президента США Дональда Трампа, заявила, что публикация доклада о предполагаемом вмешательстве в России в выборы в США не вызывает у нее беспокойства. Об этом сообщает Mediaite со ссылкой на ее интервью агентству Associated Press.

Трамп подчеркнула, что «никогда не выражала беспокойство» по поводу дела о российском вмешательстве, а также никогда о нем не говорила за исключением случаев, когда ее просили это сделать. Также дочь президента добавила, что всегда знала об отсутствии сговора между Трампом и российскими властями.

Ранее СМИ сообщали, что Белый дом готовит «агрессивный» ответ на публикацию доклада по «российскому делу».