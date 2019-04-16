Порошенко обещал прийти на дебаты с Зеленским на «Олимпийском»

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен принять участие в предвыборных дебатах со своим соперником во втором туре президентских выборов Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» 19 апреля. Об этом сообщает «112 Украина».

«Я буду делать все возможное для того, чтобы каждый украинский гражданин мог получить наибольшую информацию по двум кандидатам для того, чтобы делать выбор абсолютно сознательно. Так что 19 числа на стадионе мы увидимся», — пообещал Порошенко.

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Ранее сообщалось, что штабы Порошенко и Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский» об аренде стадиона на время проведения проведения дебатов.

14 апреля Порошенко прибыл на НСК «Олимпийский» на дебаты со своим оппонентом во втором туре президентских выборов Владимиром Зеленским. Последний настаивает на проведении дебатов на стадионе 19 апреля и не явился на «Олимпийский».

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.