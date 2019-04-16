Савченко решила участвовать в выборах в Раду

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Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко намерена участвовать в парламентских выборах. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на замглавы ее политической платформы Татьяну Проторченко.

По ее словам, партия намеревалась выдвинуть Савченко своим кандидатом еще на президентских выборах, однако из-за «препятствий, которые совершались действующей системой», зарегистрировать ее не удалось. При этом «конкретные вещи» были задекларированы, политическая программа была подготовлена.

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«Если все эти шаги уже сделаны — это значит, что мы будем участвовать осенью в парламентских выборах», — сказала Проторченко.

Она добавила, что политическая платформа Савченко «надеется на хороший результат».

Ранее Савченко объявила о намерении вернуться в Раду после освобождения.