«Я вернула себе волю»: Савченко о своем освобождении
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что выходит из здания суда, «как свободный человек», передает слова политика издание «Вести».
Она подчеркнула, что «вернула себе волю и заверила, что продолжит «бороться за Украину».
«Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда», — заключила Савченко.
Ранее стало известно, что Савченко и главу центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана освободили из-под стражи. Отмечалось, что судья Броварского межрайонного суда не успел продлить меру пресечения Савченко и Рубану, их освободили до следующего заседания суда, которое пройдет 7 мая.