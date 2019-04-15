«Приезжайте, не бойтесь»: Порошенко дал Зеленскому 40 минут для прибытия на дебаты

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Украинский президент Петр Порошенко дал шоумену Владимиру Зеленскому 40 минут для того, чтобы приехать в телестудию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента, он надеялся на личное участие Зеленского в дебатах.

«Приезжайте, не бойтесь, выступите», — сказал Порошенко.

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Он объяснил, что присутствие в студии советника Зеленского Александра Данилюка его не устраивает, потому что на выборах будут выбирать президента страны, а не его штаб.

Ранее стало известно, кто заменит Зеленского на дебатах с Порошенко.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.