Ким Чен Ын заявил о готовности к третьему саммиту с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его словам, его отношения Трампом продолжают оставаться хорошими, несмотря на провал прошлой встречи в Ханое.

Реклама

Он добавил, что для проведения третьего саммита власти США должны изменить свой подход к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова. Ким Чен Ын отметил, что готов ждать до конца текущего года, пока Вашингтон примет это «смелое» решение.

Ранее Трамп заявил, что готов к диалогу с Ким Чен Ыном.