Время дебатов на стадионе назвали в штабе Зеленского
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сообщил, что дебаты на стадионе «Олимпийский» состоятся в 19.00 19 апреля. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном на странице «Команды Зеленского» в фейсбуке.
Предстоящие дебаты в видео названы «главными дебатами страны»
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«Общество получит ответ на главный вопрос — прошлое или будущее. НСК «Олимпийский», — говорится в ролике.
Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.
Ранее сообщалось, что дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не смогут провести в воскресенье, 14 апреля, на стадионе «Олимпийский», так как на площадке пройдет другое мероприятие.