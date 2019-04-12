Дебаты Порошенко и Зеленского не состоятся 14 апреля
Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не смогут пройти в воскресенье, 14 апреля, на стадионе «Олимпийский», передает ТАСС.
Как сообщил основатель музыкального сайта Karabas Максим Плахтий, в этом день на стадионе пройдет форум Kyiv Music Days.
«Уважаемые кандидаты в президенты и их команды, 14 апреля 2019 года в 14:00 в «Олимпийском» действительно состоятся дебаты, а именно, панельная дискуссия представителей билетных операторов в рамках форума Kyiv Music Days 2019», — заявил Плахтий.
Он призвал Порошенко и Зеленского не срывать проведение мероприятия
Ранее национальный спортивный комплекс «Олимпийский» получил запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на проведение дебатов. По информации на официальном сайте НСК, от команды нынешнего главы государства поступил запрос на 14 и 19 апреля, в то время как представители Зеленского хотели бы занять 19 апреля.