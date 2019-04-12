Порошенко на встрече с Меркель высказался о перепалке с Зеленским

<img src="//img.gazeta.ru/files3/667/12297667/3in3-pic905-895x505-49679.jpg">

Украинский лидер Петр Порошенко на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель прокомментировал свою перепалку с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским в эфире телеканала «1+1». Об этом сообщает «Украинские новости».

«Те, кто смотрели ту передачу, сами все видели и сами способны сделать выводы», — заявил Порошенко.

Реклама

По его словам, зрители программа саму дадут оценку ситуации.

Он также добавил, что его дебаты с Зеленским будут проведены.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко отреагировала на перепалку Порошенко и Зеленского.