Порошенко на встрече с Меркель высказался о перепалке с Зеленским
Украинский лидер Петр Порошенко на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель прокомментировал свою перепалку с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским в эфире телеканала «1+1». Об этом сообщает «Украинские новости».
«Те, кто смотрели ту передачу, сами все видели и сами способны сделать выводы», — заявил Порошенко.
Реклама
По его словам, зрители программа саму дадут оценку ситуации.
Он также добавил, что его дебаты с Зеленским будут проведены.
Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко отреагировала на перепалку Порошенко и Зеленского.