Порошенко поговорил с Зеленским по телефону

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Действующий президент Украины Петр Порошенко посетил студию телеканала «1+1» в программе «Право на владу». Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, Порошенко пригласил другого кандидата в президенты страны Владимира Зеленского на дебаты прямо в этой студии.

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В ответ на это ведущая Наталья Мосейчук пообещала выяснить, сможет ли Зеленский приехать и принять участие в программе. Спустя пару минут она сказала, что Зеленский сейчас летит во Францию и не может физически присутствовать в студии. Однако шоумен смог выйти в прямой эфир по телефону.

Уточняется, что в ходе разговора Зеленский подтвердил, что явится на дебаты 19 апреля на стадион «Олимпийский».

Ранее сообщалось, что «Олимпийский» получил запросы от Порошенко и Зеленского на дебаты.