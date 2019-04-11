Действие конституции приостановлено в Судане

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Глава минобороны Судана Авад бен Ауф заявил о приостановлении действия конституции в стране, сообщает Reuters.

Об этом он заявил в телеобращении, которое транслировалось государственным телевидением Судана.

Глава минобороны также заявил о роспуске всех органов государственной власти.

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Ранее новые власти Судана объявили об аресте президента страны Омар аль-Башира. Он находился у власти 30 лет.

В течение четырех месяцев в Судане продолжались антиправительственные выступления.

11 апреля было объявлено о военном перевороте. Военные свергли президента и распустили правительство.