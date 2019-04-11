AP: лидер демократов заявила о недоверии генпрокурору США

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила в эксклюзивном интервью агентству Associated Press о недоверии генеральному прокурору США Уильяму Барру, кандидатуру которого несколько месяцев назад выдвинул американский президент Дональд Трамп.

Словам Пелоси предшествовало выступление Барра в конгрессе. Его показания по «российскому делу» всколыхнули Вашингтон, отмечал CNN.

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«Он не генеральный прокурор Дональда Трампа. Он генеральный прокурор Соединенных Штатов. Я не доверяю Барру, я доверяю [специальному прокурору США Роберту] Мюллеру», — заявила она в разговоре с AP.

Мюллер почти два года вел расследование о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В марте его офис завершил расследование, передав итоговый 400-страничный доклад генпрокурору Барру. Прочитав его, он направил четырехстраничное резюме конгрессу США.

Кроме того, Пелоси потребовала ознакомления с полной и не отредактированной версией доклада по «российскому делу». Лидер демократического большинства сказала, что это лишь «вопрос времени». Ожидается, что в ближайшее время Барр предоставит документ, но с правками, касающимися секретной информации.