CNN: глава пограничной службы США подал в отставку

Исполняющий обязанности главы пограничной службы США Рональд Вителло ушел в отставку, передает CNN.

По данным телеканала, об этом Вителло заявил сотрудникам ведомства в письме.

Как отмечается, это решение может быть связано с тем, что президент США Дональд Трамп отказался утвердить Вителло начальником пограничной службы на постоянной основе.

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При этом Вителло подчеркнул, что уходит со своего поста 12 апреля.

Ранее сообщалось, что министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен покинет свой пост 10 апреля.