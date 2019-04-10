В Сеуле захотели провести новую встречу Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи

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Южнокорейские власти рассматривают возможность проведения встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, пишет The Chosun Ilbo.

Отмечается, что 27 апреля 2018 года состоялась предыдущая встреча лидеров стран и ее проведение в конце апреля было бы символичным шагом. По данным издания, южнокорейские власти хотели бы подвести с северокорейской стороной итоги этого периода.

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В газете добавили, что Мун Чжэ Ин на ближайшей встрече с президентом США Дональдом Трампом попытается убедить последнего провести еще одну встречу с Ким Чен Ыном в приграничном пункте Пханмунджом между двумя Кореями.

Ранее сообщалось, что Мун Чжэ Ин встретится с Трампом 11 апреля по вопросу КНДР.