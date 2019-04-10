Экс-премьер Украины дал совет Порошенко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/293/10734293/RIAN_02566302.HR.ru-pic905-895x505-56532.jpg">

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинскому президенту Петру Порошенко не следует участвовать во втором туре выборов. Мнением Азарова поинтересовались «Известия».

По его словам, Порошенко сможет одержать победу во втором туре только при помощи «массовых фальсификаций».

Реклама

«Шансы определяются рейтингами кандидатов. А их даже сравнивать смешно. У [кандидата Владимира] Зеленского в два раза выше поддержка», — сказал Азаров.

Поэтому, заключил экс-премьер, Порошенко следует уйти в отставку.

Ранее Порошенко назвал Зеленского прекрасным актером и заявил об уважении.