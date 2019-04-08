«Дело не в деньгах, а в принципе»: Коломойский об ожиданиях от Зеленского

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Украинский олигарх Игорь Коломойский, против которого на Украине ведется расследование, поделился своими ожиданиями от возможной смены власти в стране после выборов. Об этом он рассказал в интервью «Экономической правде».

По словам бизнесмена, он рассчитывает на честный и справедливый суд и честную правовую оценку. Он также заявил, что пока у власти находится действующий президент Украины Петр Порошенко, справедливого суда в стране не будет.

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«И не только по моему вопросу. Я никуда не тороплюсь. Для меня это не вопрос жизни и смерти. Вопрос не в деньгах, а в принципе», — сказал Коломойский.

Ранее Коломойский заявил, что ему нужен не «Приватбанк», а $2 млрд капитала.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один кандидат не набирал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%, второе место занял действующий президент Петр Порошенко, который набрал 15,95% голосов.

Второй тур состоится 21 апреля.