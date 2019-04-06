В G7 призвали Россию освободить украинских моряков

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Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в заключительном коммюнике встречи глав МИД «семерки», передает ТАСС.

Как отмечается, действия Москвы усилили политическую напряженность.

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«Мы просим Россию освободить задержанные экипажи и корабли, а также не препятствовать прохождению судов через Керченский пролив», — говорится в заявлении представителей G7.

Ранее сообщалось, что в Кремле оценили заявление НАТО по кораблям в Керченском проливе.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.