Трамп снова проигнорировал ужин с журналистами Белого дома

Президент США Дональд Трамп в третий раз проигнорирует традиционный ужин с корреспондентами Белого дома, сообщает РИА «Новости».

«Я планирую быть на митинге. Потому что ужин – это так скучно и так негативно, что мы будем проводить очень позитивный митинг. Мы еще не решили (где – ред.), есть около трех мест, все его хотят. Это будет большой митинг. Но ужин корреспондентов слишком негативный. Я люблю позитивное», — заявил он.

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Отказ Трампа не стал неожиданностью, он игнорировал это мероприятие и в 2017, и 2018 годах из-за сложных отношений с пулом.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил негодование тем, как прошла встреча с журналистами президентского пула в Белом доме.