Байден раскритиковал шуточное видео Трампа с ним

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Бывший вице-президент Джо Байден прокомментировал шуточное видео со своим участием, которое в твиттере выложил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает Fox News.

«Я вижу, что вы на работе и президент, как обычно», — заявил Байден.

Ранее сообщалось, что Трамп опубликовал сатирическое видео, на котором Байден «неподобающим образом» трогает сам себя со спины за плечи и утыкается себе же в затылок.

Также стало известно, что Байден объяснил привычку трогать людей после обвинений в харассменте.