Байден раскритиковал шуточное видео Трампа с ним
Бывший вице-президент Джо Байден прокомментировал шуточное видео со своим участием, которое в твиттере выложил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает Fox News.
«Я вижу, что вы на работе и президент, как обычно», — заявил Байден.
Ранее сообщалось, что Трамп опубликовал сатирическое видео, на котором Байден «неподобающим образом» трогает сам себя со спины за плечи и утыкается себе же в затылок.
Также стало известно, что Байден объяснил привычку трогать людей после обвинений в харассменте.