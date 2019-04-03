Саакашвили назвал условие возвращения на Украину

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал условие своей поездки на Украину. Об этом он заявил в интервью «Рустави 2».

По его словам, на Украине произошла революция.

Саакашвили заявил, что вернется на Украину, если во втором туре выборов победит Владимир Зеленский.

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При этом он уточнил, что не планирует занимать никаких высоких политических постов.

Ранее Саакашвили призвал все демократические силы поддержать шоумена Владимира Зеленского.