«Громадяне, перемога ближе некуда»: Захарова об укреплении стены между Россией и Украиной

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова написала в своем фейсбуке, что украинские власти выбрали «подходящий момент» для укрепления стены на границе России и Украины.

Ранее в украинском МВД проинформировали о начале укрепления границей с Россией, предусмотренного проектом «Стена».

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Представитель МИДа предположила, что таким образом украинские власти решили предотвратить «массовый исход электората», который что-то «поймет» и начнет «паковаться».

«А тут им МВД Украины новый пресс-релиз выпустит: «Громадяне, перемога ближе некуда, проект «Стена» завершен», — написала чиновница.

Также она задалась вопросом, почему стало меньше новостей о задержанной по подозрению в терроризме Надежде Савченко.