В штабе Зеленского заявили о готовности к переговорам с Путиным и Трампом один на один

<img src="//img.gazeta.ru/files3/945/12277945/RTS2FGL8-pic905-895x505-11234.jpg">

Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк заявил о готовности шоумена к переговорам с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом один на один. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам советника, кандидат «однозначно готов» к таким переговорам. При этом Данилюк подчеркнул, что к этим встречам нужно готовиться.

Реклама

«Нет ни одного человека, который просто, без подготовки, готов провести переговоры такого уровня», — сказал Данилюк.

Он добавил, что при оценке компетентности шоумена, нужно смотреть на созданную им команду.

Ранее кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что выборы на территории страны превратили в фарс.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Идет подсчет голосов первого тура. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля.