Экс-игрок сборной России не готов назвать Сафонова первым номером в «ПСЖ»

Булыкин: нельзя сказать, что теперь Сафонов точно первый номер в «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин сказал, что звание первого номера в «ПСЖ» нельзя присвоить российскому вратарю Матвею Сафонову даже после матча Лиги чемпионов с английским «Ньюкаслом». Его слова передает «Vprognoze.ru».

«Сказать, что Сафонов теперь точно первый номер в «ПСЖ», нельзя. Но тот факт, что ему доверяют, это да, мы может утверждать. Это говорит о многом. Теперь Сафонову нужно воспользоваться этим шансом, чтобы как можно чаще появляться в основном составе. Если сразу после травмы его поставили на такой важный матч, значит, шансы у него есть стать первым номером, и очень неплохие», — сказал Булыкин.

«ПСЖ» сыграл вничью с «Ньюкаслом» со счетом 1:1. Сафонов отыграл весь матч. Парижане заняли 11-е место в общем этапе Лиги чемпионов и вышли в плей-офф турнира.

В декабре Сафонов сыграл четыре матча подряд в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. По ходу серии пенальти вратарь получил перелом руки и был вынужден пропустить несколько недель. К тренировкам в общей группе он вернулся в 20-х числах января.

