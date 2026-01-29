Размер шрифта
Временные ограничения сняты в аэропорту Геленджика

В аэропорту Геленджика сняты временные ограничения
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Росавиация отменила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Геленджика. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Геленджик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

В Росавиации уточнили, что ограничения ранее вводились в целях обеспечения безопасности полетов. Сейчас авиагавани Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса возобновили работу в штатном режиме. Также к обычному графику вернулись аэропорты Волгограда и Краснодара. В ведомстве отметили, что воздушные суда вновь принимаются и отправляются без ограничений в южных аэропортах.

В последнее время в российских аэропортах стали часто вводить ограничения на полеты. Это может быть связано в том числе с атаками беспилотников. Так, накануне в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) также ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее в Минтрансе заявили, что компенсировать ущерб авиакомпаниям от плана «Ковер» не планируется.
 
