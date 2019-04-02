Страны G7 оценили выборы на Украине
Послы стран «Большой семерки» согласились с предварительными выводами ОБСЕ о президентских выборах на Украине, назвав их конкурентными и мирными. Заявление G7 опубликовано в твиттере.
В заявлении говорится, что европейские наблюдатели «в целом позитивно» оценили президентские выборы на Украине. Также в твиттере G7 отмечается, что голосование 31 марта «открывает путь ко второму туру».
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Помимо этого представители «Большой семерки» призвали кандидатов в президенты Украины придерживаться законов.
Ранее глава миссии наблюдателей ENEMO Златко Вуйович заявил, что на нынешних президентских выборах на Украине подсчет голосов идет хуже, чем на выборах президента в 2014 году.