Штаб Тимошенко объявил о ее выходе во второй тур выборов

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Штаб кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко заявил о ее выходе во второй тур выборов после параллельной обработки 63,5% голосов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным штаба, на выборах президента на Украине лидирует шоумен Владимир Зеленский с 28,1% голосов.

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Как отмечается, Тимошенко набирает 16,1% голосов, а украинский лидер Петр Порошенко – 15,2%.

Ранее стали известны первые результаты выборов президента Украины.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.