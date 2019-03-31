Порошенко пообещал заняться возвращением Крыма после второго тура

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев начнет новый этап возвращения Донбасса и Крыма сразу же после второго тура президентских выборов, передает РИА «Новости».

Второй тур запланирован на 21 апреля.

«Это будет происходить через программу возобновления суверенитета в Донбассе через международную платформу обеспечения возвращения Крыма», — заявил он.

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Кроме того, Петр Порошенко призвал электорат Владимира Зеленского перейти на его сторону.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итоги плебисцита не признают.