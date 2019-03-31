Почти 1000 сообщений о нарушениях поступило в ходе выборов на Украине

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В ходе выборов президента Украины национальная полиция страны зафиксировала 950 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Такие данные приводятся на 16.00 по местному времени (совпадает с мск.). Жалобы в основном зафиксированы в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской, Луганской и Винницкой областях.

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Большинство нарушений связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателей, повреждением бюллетеней, а также фотографированием листов для голосования и попытками выноса их с участка.

Отмечается, что начато 12 уголовных производств.

31 марта Украина выбирает президента. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.