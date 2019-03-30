Байден ответил на обвинения в домогательствах

Бывший вице-президент США Джо Байден, который объявил о намерении участвовать в предвыборной гонке, прокомментировал обвинение в домогательствах со стороны бывшего члена ассамблеи штата Невада Люси Флорес. Об этом сообщает Mediaite.

Ответ политика изложил его пресс-секретарь в заявлении, текст которого приводится в материале.

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В 2014 году Байден поддержал ее кандидатуру на пост заместителя губернатора штата Невада, и на этом мероприятии присутствовало большое количество человек, отмечается в обращении.

«Ни тогда, ни в последующие годы, он или его сотрудники не подозревали, что она испытывала дискомфорт на тот момент, кроме того, они не помнят то, что она описывает», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что американский вице-президент при этом считает, что Флоренс имеет право делиться своими воспоминаниями и мыслями.

Ранее сообщалось, что Байдена обвинили в харассменте.