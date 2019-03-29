Россия «заплатит» за военную поддержку Венесуэлы, заявил спецпред США

Спецпредставитель США Эллиотт Абрамс заявил, что Россия заплатит цену за продолжение военной поддержки венесуэльских властей. Об этом он рассказал в интервью «Би-би-си».

Абрамс рассказал, что американская сторона имеет документ с вариантами, которые могут воплотиться в американо-российских отношениях.

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«В перечне есть много вещей. Таким образом, русские заплатят за это цену», — уточнил Абрамс.

Ранее сообщалось, что США призвали правительство Венесуэлы покинуть страну.